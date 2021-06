Grootse en meeslepende biografie over Nederlandse kardinaal die op de achtergrond wilde blijven

Het aantal Nederlandse kardinalen staat in geen verhouding tot de enorme menigte kardinalen uit Italië. Maar áls er dan iemand uit de Paesi Bassi kardinaal werd gecreëerd, was dat niet bepaald een clericus die in de ambtelijke gelederen van de Heilige Stoel een verder onopvallend bestaan leidde. De eerste kardinaal uit onze contreien, Adriaan Florensz, werd op 9 januari 1522 tot paus gekozen en bestond het om binnen drie weken na aankomst in Rome al zijn paleiskardinalen eruit te gooien, zoals hij ook vele nutteloze curieprelaten hun congé gaf. De enige door hem gecreëerde kardinaal werd in Mierlo geboren. Willem van Enkenvoirt was het type prelaat bij wie het stijgen op de hiërarchische ladder nogal onreformatorisch samenging met het ve..

