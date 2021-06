Ik heb geen verruimende middelen nodig om een gat in de lucht te springen bij het verbod op 3-MMC

Nee, 3-MMC is niet de naam van een nieuwe boyband uit de Verenigde Staten. Het is de naam van de designerdrug die vanaf najaar 2021 verboden wordt. Het lijkt me een goed teken dat ik niet wist van zijn bestaan.

Ik laat me even bijpraten. 3-MMC, die de bijnamen ‘poes’ of ‘miauw miauw’ kent, is een drug in de vorm van kristal (ah, prachtig!). Het verdovende middel wordt legaal via webshops verkocht (ik ben het nooit tegengekomen op bol.com). De werking van de drug is vergelijkbaar met MDMA (o ja die!). Je kunt 3-MMC snuiven, injecteren of slikken (lekker veel opties!). Het middel is relatief goedkoop, tien euro per gram, en zorgt voor een euforisch gevoel (wie wil dat nou niet?). Over de langetermijngevolgen van de drug is weinig beke..