Parkeerplaats, we willen wegrijden, een jongen tikt op ons raam. Hij zegt, in Engels met een Pools accent, dat zijn auto niet wil starten; hij heeft een startkabel, of wij willen helpen. We rijden de auto naast die van hem; hij belt een vriend, die uitlegt hoe je de plus en de min aansluit. Zijn vriendin wacht behulpzaam. Ja! De motor slaat aan. De jongen zegt ‘thank you’ en drukt ons een biljet van twintig euro in de hand. Voordat we ‘dat had echt niet gehoeven’ kunnen zeggen, zijn we al weggereden.

Vrijdagavond, boodschap gedaan, iets te vieren, we gaan langs de Italiaanse ijssalon. Het bakje met twee bolletjes eten we buiten op. Naast ons lopen twee jongens en een meisje weg. Een minuut of tien later zien we dat..