De kruidenmengsels om bijen te redden, doen hun heilzame werk. En hommels met bontjasjes trotseerden al weken het koudste voorjaar ooit gemeten. Niet dat er eerder dit jaar al veel te halen viel, het was schrapen naar honing, maar dieren zijn volhardend. Het zijn gewoontedieren. Het zoemen en brommen in de tuinen klinkt als een grondtoon, een bas-akkoord, een soort geneurie van de schepping.

De natuur is ongelooflijk veerkrachtig.

Maar waar zijn de vlinders? Een enkele stakker wiekelt voorbij. Is het überhaupt lente geweest? Het is bijna juni en de bomen zitten nog niet eens vol in het blad. Er is een knagend gevoel dat de wereld te los in de hengsels komt te hangen. De ramen van de seizoenen klapperen en kraken. We schieten nu van wi..