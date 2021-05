Hopen op Kelvins moed

Een katholieke justitiepastor vroeg mij recent met haar te reflecteren op het leven van een jongeman die wij Kelvin noemen. Hij komt van een woonwagenkamp en zit in de gevangenis. Vol wantrouwen staat hij in de wereld. Een 24-jarige die een poging tot moord ten laste is gelegd. Kelvin heeft in een bus iemand die zijn familie treiterde met een mes neergestoken.

Het is een levensverhaal waarin tragiek en schuld door elkaar lopen. Als jonge vent uit het kamp sta je in ons land bij voorbaat op 3-0 achterstand. Van pastores die op woonwagenkampen in mijn bisdom werken, hoor ik trieste verhalen. ‘Kampers’ moeten rekenen met een breed verspreide aversie bij de burgerbevolking. Voor een d..