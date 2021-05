Wazige weerspiegelingen in de verte

Vind maar eens iemand die geen spoken uit het verleden onder z’n bed heeft liggen. Dat je daar lang naar zoeken moet, daar ben ik inmiddels wel achter. Waar ik ook achter ben, is dat veel mensen die spoken liever negeren, dan ze onder het bed vandaan trekken en bekijken. We laten andere mensen dat toneelstukje meespelen (anders werkt het niet). ‘Met mij is alles goed.’ ‘Ja met jou is alles goed.’ Dat is voor de mensen die moeten meedoen volgens mij ook erg ongezond.

Hoe weet ik dat allemaal zo goed? Ik ben zelf al een poosje bezig met mijn spoken. Gaat traag. Ik voel me veel vaker bang. Vroeger voelde ik me nooit bang. Dacht ik. En nu; voordat ik een keer met een half oog onder m’n bed durf te spieken, ..