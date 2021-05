Voor Koreanen was ik een Amerikaan en voor Nederlanders een Chinees

Als zevenjarige keerde ik terug naar mijn geboorteland Zuid-Korea. Tot die tijd had ik in Nederland gewoond, met uitzondering van mijn eerste drie maanden op deze wereld.

Toen mijn vader Hae-moo Yoo eenmaal was gepromoveerd in de theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg), was de tijd rijp om terug te gaan. Alleen zat ik daar zelf niet zo op te wachten. Ik had het prima in Nederland en kon me domweg niet zoveel voorstellen bij een land als Zuid-Korea. Het enige wat ik wist, was dat mijn opa, oma’s, ooms en tantes daar woonden. En ik kon het Koreaanse schrift, dat bestaat uit 24 letters waarmee je lettergrepen kunt vormen, hardop lezen zonder te begrijpen wat ik las.

kimchi en rauwe visDe eerste bewuste kennismaking met ..