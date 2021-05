Ik kan weleens jaloers zijn op de mensen die bewust durven kiezen voor geen kinderen

Steeds meer koppels kiezen ervoor om bewust kinderloos te blijven. Ook christelijke koppels. Dat zorgt natuurlijk voor veel ophef, want christenen vinden nogal snel iets van dergelijke zaken. Maar ook buiten mijn christelijke bubbel hebben mensen nog vaak het gevoel dat ze moeten verantwoorden waarom ze geen kinderen hebben.

Toen wij aan kinderen begonnen (of: probeerden kinderen te krijgen, of: niet meer probeerden te voorkomen kinderen te krijgen – of hoe je dit ook ethisch verantwoord zegt) was het een vanzelfsprekendheid. Het was een zegen dat je ze kón krijgen. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht of ik wel geschikt zou zijn voor het moederschap, of het onze relatie ten goede zou komen of dat het wel goed zou zijn voor de planeet..