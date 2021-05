Kaatje/Kitty

Kaatje Cohen. Onlangs (in de Gulliver van 16 april 2021) vertelde ik over deze Joodse slagersdochter uit Garrelsweer, onderwijzeres in Amersfoort, vernietigd in Auschwitz. Er kwamen reacties en nu weet ik meer.

Ze heette liever Kitty en zo bleef het, ook toen ze in 1931 in het Drentse Pesse, gemeente Hoogeveen, onderwijzeres werd aan de openbare school. Ze woonde in pension Seydel in Hoogeveen, een half uurtje fietsen naar Pesse. Ze kreeg verkering met een bouwkundig tekenaar, maar die had een verborgen agenda met een andere vrouw. Kitty verbrak de relatie. Eind 1940 ontsloeg de gemeente Hoogeveen haar, de Jodin. De AR-burgemeester Tjalma liet het begaan. Na een jaar kreeg ze een baan aan de joodse school in Amersfoort.

