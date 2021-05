Nogmaals Wisse

Wie een auteur op z’n staart wil trappen, moet op zoek naar de woorden, gedachten of typeringen die het systeem van zijn denken en schrijven niet steunen maar juist breken. Een auteur zegt heel vaak dingen die we van hem verwachten. Maar soms zegt hij ineens iets vreemds, iets onverwachts, en als we die passages opmerken, kunnen we de vinger leggen bij datgene wat die auteur van anderen onderscheidt en kijken we in zijn hart. Waarom, bijvoorbeeld, is de recente biografie van Johan Snel over Abraham Kuyper zo interessant? Omdat hij niet het levensverhaal vertelt dat we al zo’n beetje kennen, eventueel aangevuld met wat nieuwe weetjes of wat eigen interpretatietjes. M..

