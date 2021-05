Een goed imago is voor ons enorm belangrijk

Kleding. Als ik na maanden in het buitenland geweest te zijn weer in Nederland kwam, was dat het eerste wat mij opviel. De mode was drastisch veranderd in vergelijking met mijn vorige bezoek. Was ik net gewend aan schoenen met een punt, waren ze al niet meer te krijgen. Kwam ik terug in Zuid-Afrika met van die hippe veterschoenen, vroegen de mensen daar of ik van plan was te gaan hardlopen. ‘Uuh, nee, dit is de nieuwste mode in Nederland’, zei ik dan. De meeste complimenten kreeg ik over kleding die tien jaar of ouder was: ‘Je kunt wel zien dat het niet uit Zuid-Afrika komt, maar uit Nederland’, was de reactie dan.

plakkies

Nederlandse toeristen boven de dertig herkende..