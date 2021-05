Vrijdag krijg ik ‘m. M’n prik. Ik ga er een vrolijke dag van maken

Vrijdag is het zover. V-day. Vaccinatiedag. Mensen die geboren zijn in 1969 en 1970 mogen een afspraak maken, hoorde ik dinsdag op de radio. Ik belde meteen.

Toen ik negen maanden oud was, kreeg ik m’n eerste vaccinatie. Tegen de pokken. Dat had nogal wat voeten in de aarde. Mijn vader had grote twijfels. Zelf had hij nooit een vaccinatie gehad vanwege de gewetensbezwaren van mijn opa en oma. Die bezwaren bleven ook bij hem nog lang hangen en waren niet weg toen ik als baby een prik kreeg. Toen ik van die vaccinatie behoorlijk ziek werd, gaf hem dat een enorm gevoel van twijfel.

Ik moet me vrijdag melden in Groot-Ammers. Dat is hartje biblebelt en ook wel bekend als een gordel van vaccinatieweigeraars, zo las ik woensdag in deze krant. Ik ..