Het is Pinksteren geweest, daarom moeten we ons in de kerk begrijpelijker uitdrukken

‘Zou jij op onze bruiloft als ouderling aanwezig willen zijn?’, is de vriendelijke vraag van de toekomstige bruidegom. ‘Ja we kennen jou een beetje en dat is wel leuk bij het overhandigen van de Bijbel’, vervolgt zijn toekomstige wederhelft. ‘Euh, ja natuurlijk wil ik dat. Leuk dat jullie mij vragen. Maar ik ben geen ouderling.’ ‘Huh? Niet? We zien je al jaren zitten. En je bent trouwens ook de enige ouderling die we een beetje kennen.’ ‘Ik ben diaken’, help ik hen uit de droom. Ze schieten beiden in de lach alsof ze een goede grap horen.

In de Bijbel wordt gesproken over prachtige en minder prachtige beroepen. Wie kent Lydia de purperverkoopster niet? Of Paulus de tentenmaker en Rachab de hoer? Ooit hebben we die woorden zo vertaald en z..