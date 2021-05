In datingprogramma ‘Lang leve de liefde’ moet heel wat overwonnen worden

Vroeger mocht je niet thuiskomen met een verkering die van een andere kerk was. Je zou denken dat dat nu verleden tijd is. Maar zulke barrières bestaan nog - nu vooral buiten de kerk. In het datingprogramma Lang leve de liefde zie je wat twee vrijgezellen moeten overwinnen als de ander voor de foute voetbalclub is.

Ze durven het in een videobelletje met het thuisfront nauwelijks te vertellen, bang dat hun vader de nieuwe schoonzoon of -dochter niet zal goedkeuren. Een paar weken geleden was corona de spelbreker. Een vrouw die belijdend aanhanger bleek van het gedachtegoed van Viruswaarheid/-waanzin, verklaarde onomwonden dat ze niet zou kunnen samenleven met iemand die zich tegen het virus heeft laten inenten. Dat wil je niet horen ..