Nog steeds ben ik geen fan van het Songfestival, maar ik moet mijn kortzichtigheid onder ogen zien

Het Eurovisie Songfestival in Rotterdam was meer dan een oppervlakkig glitter- en glamourfeestje met over-the-top liedjes. Nee, ik ben nog steeds geen fan. Ik blijf mijn gezicht fronzen bij sommige songfestivalliedjes, maar ik behoor niet meer tot het kamp van de songfestivalhaters. Hoe dit komt? Nou, bijvoorbeeld door de feministische zangeres Manizjan uit Rusland die opkomt voor minderheden in haar land. Ze doorbreekt met het nummer Russian Woman het beeld van de stereotypische Russische vrouw en dat wordt haar inmiddels in eigen land niet in dank afgenomen. Ik ben verder trots op onze eigen Jeangu Macrooy die met de Nederlandse inzending Birth of a new age het slavernijverleden op een sterke manier ter sprake weet te brengen.

Korea-popHet..