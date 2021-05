Nu is het moment gekomen voor iedere gelovige burger in ons land om op te staan

Dreigbrieven vergezeld van een vieze luier en verscheurde gebedsteksten worden naar religieuze gemeenschappen in ons land gestuurd. Er wordt brand gesticht in een gebedshuis. Hoe diep zijn sommigen weer gezonken. Het maakt niet uit of dit in de richting van synagogen, kerken of moskeeën gebeurt. De maatschappelijke onrust hiertegen moet door alle geloofsgemeenschappen breed worden gedeeld. Toch is deze ontsteltenis nog niet echt zichtbaar. Niet politiek en niet maatschappelijk.

‘Het is te betreuren dat onze Haagse binnenstad nauwelijks nog Joodse inwoners heeft maar gelukkig wordt hun plaats nu ingenomen door nieuwe ingezetenen van elders.’ Deze goed bedoelde opmerking leverde burgermeester Ad Havermans destijds een stevige tik op de ving..