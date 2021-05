‘Wat als je eens helemaal stopt met werken?'

Misschien ligt dit aan mij, maar ik zie een soort trend. Ik hoor van verschillende mensen dat ze een poosje zijn gestopt met hun werk. Niet vanwege een burn-out of iets. Maar om te kijken wat dat met hen zou doen. Een vrouw die na jaren haar baan bij een pr-bureau heeft opgezegd, leeft op haar spaargeld en niet weet wanneer ze weer aan solliciteren begint. Een schilder die halverwege vorig jaar zijn penselen in de glazen potjes op zijn werkbank zette en zijn doeken netjes opborg in de hoek van zijn atelier in de wetenschap dat ze daar zouden blijven staan voor onbepaalde tijd.



Nu ik het opschrijf, hoorde ik het dus maar van twee mensen. Misschien denk ik dat het een patroon is omdat ik mezelf erin herken. Zoals je plotseling overa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .