Dag Tureluur, dag Kluut, Scholekster, Boerenzwaluw. Er gaat een wereld voor je open

Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem

ploem ploem

dag stoel naast de tafel

dag brood op de tafel

dag visserke-vis

Tijdens mijn studie Nederlands werd het gedicht ‘Marc groet ’s morgens de dingen’ van Paul van Ostaijen in de collegezaal besproken en ik weet nog dat ik daar mijn aandacht niet bij kon houden. Ik vond het een onzingedicht. Pas toen ik een kind kreeg, begreep ik het beter. Dit gedicht laat zien hoe een kind in de wereld loopt, hoe hij zich verhoudt tot alles om hem heen. Het maakt niet uit wie of wat het is, voor het kind is alles warm en levend en de moeite waard om een band mee te hebben. Dat kinderlijk begroeten is zo’n eervolle omgang met alles wat er is, dat het verheven mag worden tot kunst.

worden als een kindIk begre..