Het is stil op de hei. Waar zijn de vogels gebleven?

Als u rust wilt, moet u in een hutje op de hei gaan wonen. Iets in die trant heb ik ooit tegen een gepensioneerde onderbuurman in onze flat gezegd. Hij wilde ons ‘s ochtends vroeg niet horen douchen.

Twee weken geleden liepen we met vrienden op die hei. Het was er rustig. Niet veel mensen kozen hetzelfde pad als wij. Het was stil. Eng stil zelfs.

Het gaat niet goed met de Veluwe. Dat was onlangs in deze krant te lezen (ND, 8 mei). Door stikstofvervuiling verdwijnen er planten en dieren, verzwakken de vogels en is er massale sterfte onder de eikenbomen. Vijf jaar geleden schreef ik voor deze krant exact hetzelfde verhaal.

Thuisgekomen in onze Vinexwijk ontdekte ik pas wat de stilte op de hei zo eng had gemaakt. Het was het ontbreken van voge..