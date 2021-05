Katholieken vechten elkaar voortdurend de tent uit, maar aan het eind van de dag behoren we tot dezelfde kerk

Forum voor Democratie begint akelig veel op gereformeerde kerken te lijken; bij het minste meningsverschil ontstaat er een nieuwe afsplitsing. Ik kan daar met mijn katholieke verstand niet bij. Wij katholieken vechten elkaar voortdurend de tent uit over belangrijke en – liever nog – volmaakt onbelangrijke zaken. We gedragen ons permanent hoogst onaangenaam tegen elkaar, om niet te zeggen: onuitstaanbaar. Maar aan het einde van de dag behoren we doorgaans nog steeds tot dezelfde kerk. (Pas als iemand besluit op eigen houtje bisschoppen te gaan wijden, trekken wij een streep. Vraag me niet waarom, maar dat vinden wij roomsen een brug te ver. Dan begin je maar lekker je eigen splinterkerk.)

tabeeMaar als ik een beetje mijn best doe, kan ik er m..