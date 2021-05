‘Mooi verhaal dominee, maar wat vindt u nu eigenlijk van Israël?’

‘Wat is nu het lastigste thema om te bespreken in de kerk?’ Die vraag legde ik een paar jaar geleden aan mijn stagebegeleider voor. Ik moest in mijn stagegemeente twee thema-avonden leiden, en was wel toe aan een uitdaging. Eén van de hete hangijzers die we kozen was ‘Israël’. En dat is niet voor niets zo.

In bijna elke kerkelijke gemeente zijn er immers wel één of meerdere mensen die uiterst fanatiek Christenen voor Israël steunen. Tijdens de preek letten zij nauwkeurig op uitspraken die neigen naar vervangingstheologie, en Israëlzondag zou volgens hen eigenlijk een nationale feestdag moeten zijn.

Aan de andere kant gaan er ook in de breedte van de kerk steeds meer kritische stemmen over Israël op. Minstens net zulke fanatieke medechriste..