Europees Netflix kijken

Europa is verdeeld over alles. Maar niet over de vraag wat een goede tv-serie is. Het corona-herstelplan, vrouwenrechten, patenten van farmaceuten, klimaat: de discussies tussen EU-lidstaten liepen ook deze maand weer hoog op. Toch stonden in noord en zuid, oost en west ’s avonds dezelfde Netflix-series op nummer één. Europeanen keken massaal naar de Franse serie Lupin, het Duitse The Barbarians en het Deense Love & Anarchy. En ja, dat werpt zijn vruchten af. Volgens het Britse blad The Economist gaat Netflix een steeds grotere rol spelen in het creëren van een gezamenlijke Europese cultuur.





In 2017 schreef ook onze eigen Merijn Doggen van RTL Z al dat Netflix ons simpelweg enthousiast maakt voor Europa. Ze re..