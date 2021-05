Over twintig jaar begrijpen we niet meer waarom er geen gemengd voetbal was

Ellen Fokkema had de primeur. Zij speelt sinds augustus in het eerste (mannen)elftal van zaterdagvierdeklasser VV Foarüt. Dat was op proef. Het beviel. De KNVB gaat komend seizoen een historische drempel over. Het ambt van profvoetballer blijft nog voor vrouwen gesloten, maar op alle niveaus van het amateurvoetbal gaat de deur open voor gemengde teams.

Fluiten en vlaggen deden vrouwen al. Trainen ook, zoals Hesterine de Reus bij de jongens Onder-17 van FC Volendam. Zij is de derde vrouw met het diploma coach betaald voetbal op zak. De club is er blij mee. ‘Vrouwelijke en mannelijke energie samen geven een opleiding balans, die uiteindelijk voordelig is voor de ontwikkeling van spelers.’

Bij korfbal spelen mannen en vrouwen altijd al samen...