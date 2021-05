Arjen Robben vierde Moeder- én Vaderdag

Het voetbal verlangt hevig naar dromers. Arjen Robben is een dromer. Een eeuwig kind van 37 jaar.

Robben negeert cynisme. Hij doet wat in zijn hart opborrelt. Hij durft op een veld in Emmen te roepen dat hij meegaat naar het EK, als de bondscoach belt. Al heeft hij dan pakweg 2,5 uur gevoetbald dit seizoen, alles bij elkaar.

Robben is één brok geluk na Emmen – Groningen (0-4), niet alleen dankzij twee assists. Zijn stem breekt voor de camera, nadat hij eerst met ballenjongens op de foto is geweest. Hij wrijft een traan uit zijn ooghoek. Hij is nooit cynisch. Als hij cynisch was geweest, had hij het nooit kunnen volhouden, elke keer die revalidatie. Al dat geduld, al die trainingen en teleurstellingen. Ja, het w..