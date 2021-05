Geniale regels van een stellige paus

Een van de meest fascinerende pausen in de geschiedenis van de katholieke kerk, en eigenlijk ook daarbuiten, is paus Gregorius I (overleden 604). Hij is dan ook geboekstaafd als paus Gregorius de Grote. Afkomstig uit de Romeinse patriciërsfamilie van de Anicii, waaruit in de 5e eeuw ook twee van de laatste West-Romeinse keizers ontsproten waren en achterkleinzoon van paus Felix II (III), was Gregorius voorbestemd tot een topfunctie in het maatschappelijke leven. Op relatief jonge leeftijd voldeed hij al aan alle verwachtingen. Hij werd stadsprefect van Rome. Dit was een prestigieus ambt; veel prestigieuzer dan in onze tijd het ambt van burgemeester. Misschien ook wel omdat het West-Romeinse rijk in staat van ontbinding begon te geraken e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .