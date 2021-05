Weg met ‘politici’

Voordat iemand nu verontwaardigd in de pen klimt of een Twitterstorm ontketent: lees wat hier wel en niet staat en let dus op de aanhalingstekens! Dit wordt geen tirade tegen politici. Ik struikel slechts over ‘politici’ als term. Met dank aan de politiek theoloog O’Donovan die me op dit spoor zette. De term ‘politici’ suggereert dat Kamerleden aan de ene kant en ministers aan de andere één homogene groep vormen. ‘Politicus’ wordt dan een apart vak, dat je zowel vanuit de regering als vanuit het parlement kunt beoefenen.

Juist daar ligt een wortel van het probleem dat ons land momenteel in de ban houdt. De balans tussen macht en tegenmacht. De overheid mag geen Kamerleden muilkorven...