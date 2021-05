Rouw doet ons naar binnen keren, wat dat betreft maar goed dat er dit jaar even geen bevrijdingsfestivals zijn

Woensdagochtend 5 mei. In storm en regen sta ik met de kinderen op de schaduwkade in Amsterdam. Er liggen bloemen bij huisnummers, die op de stoeptegels te lezen staan. De nummers verwijzen naar de panden aan de overkant van de gracht. Er staan namen bij de huisnummers, voormalige bewoners, inmiddels vermoord. Mijn zoon van 10 leest ze hardop, en dan: ‘Papa, deze was 9! Nog jonger dan ik!’ Hij roept zijn zusje die verderop de letters spelt van Sobibor en Auschwitz, de hel waar ze stierven. Ik vraag me af wie er verder in de straten woonden, mensen als jij en ik, die misschien protesteerden, misschien het al hadden opgegeven of het niet wilden weten.

De avond ervoor sprak Roxanne van Iperen in de Nieuwe kerk haar 4 meilezing uit. Zij riep ..