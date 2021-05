Hoe pak je zo’n huisbezoek aan?

Ds. C.E. van Koetsveld werd op 23-jarige leeftijd predikant in Westmaas (in de Hoekse Waard). Er woonden 700 mensen, 698 inwoners waren Nederlands Hervormd. In 1835 werd hij predikant in Berkel en Rodenrijs. Dat was een hele verandering: van de 1100 inwoners waren er maar 600 Hervormd, de rest van het dorp was Rooms-Katholiek. Over die eerste twee gemeenten schreef Van Koetsveld een lichtvoetig en toch leerzaam boek: Schetsen uit de Pastorie te Mastland. In het eerste hoofdstuk schrijft hij hoe de besluitvorming van de Commissie van Beheer en de kerkenraad verloopt. In de tuin liggen drie ramen, die na drie jaar van overleg door het kerkbestuur en na drie vergaderingen met de kerkenraad tot een broeibak zijn vertimmerd. Je denkt..

