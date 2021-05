Schaarse sporen van Joods leven in Groningen

In ’t Zandt, op het Groninger Hogeland, staat een bijzondere gedenkzuil. Joodse en niet-Joodse oorlogsdoden staan er samen op. Uniek in Nederland? In het gedenkboek Namen in steen (2015) leer je de mensen achter die namen kennen. Alle Joodse dorpelingen én hun familie uit de wijde omtrek staan erin, met foto’s en levensloop. Een voorbije, Gronings-Joodse dorpswereld rijst op, van buren die kopen bij elkaar, samen voetballen en spelen bij arbeiderstoneelvereniging ‘Ontwaakt’. Totale harmonie zal het niet geweest zijn, ieder blijft bij de eigen groep. Maar soms is er toch een band, over de muren van kerk en sjoel heen.

Zo krijgt Eduard van Hoorn verkering met Lien Nap. Eduards vader Abraham is ertegen. Maar als de vader van Lien het oo..