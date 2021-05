Er zit veel goeds in De Nieuwe Psalmberijming. Er zit ook veel zwaks in

Op de beamer verscheen psalm 103:3. We zongen: ‘De Heer blijft ons met liefde overladen. / Bewogen is zijn hart en vol genade.’ Mooi berijmd door Jan Pieter Kuijper in De Nieuwe Psalmberijming (DNP). Maar even verder stokte ik bij het versleten woord ‘eigenlijk’: ‘Hij laat ons niet voor elke zonde boeten, / straft niet zo zwaar als eigenlijk zou moeten.’ Eigenlijk? In ons spraakgebruik is de echte betekenis (wezenlijk) praktisch verdwenen, het is vooral een stopwoord in praattaal geworden. Hoogstens drukt het aarzeling uit. Dan moet je zo’n woord in een klassieke liedtekst niet gebruiken. Even later is de berijming weer prima: ‘De Heer is goed voor wie in Hem geloven; / zijn trouw gaat zelfs de blauwe lucht te boven.’

