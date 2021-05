De prik die verdeelt

Mijn telefoon geeft een ping als ik net aan het bidden ben. Toch maar even kijken. Een medisch zeer kwetsbare vriendin stuurt een whatsappje over haar moeite om een tweede prik te bemachtigen. Ze kan niet naar het massavaccinatiecentrum in een druk winkelcentrum. Te veel risico. Maar een prik bij een huisarts in de buurt is nergens te krijgen.

Ze is bezorgd. Of ik wil bidden. Dat was ik net aan het doen, dus dat kwam goed uit.

verdeeldheid

Een andere vriend belt. Hij is boos, want die prik beperkt zijn opties. Reizen is zijn werk en omdat hij geen prik wil, kan hij straks niet meer naar bepaalde landen toe. Hij vindt het niet eerlijk dat hij zo onder druk gezet wordt om iets te doen wat hij niet wil. Waarom zou hij een prik moeten halen? Hi..