Zwerver Bert

Op Koningsdag, het oog half op de Oranjes in Eindhoven, werp ik een blik naar buiten. Voor het keukenraam zit een onbekende. Een forse man. Hij zit aan onze tuintafel. Hij praat met de buurman. Die heeft de 'mystery guest' voorzien van brood en koffie. Ineens moet ik denken aan Joan Osborne's liedje, ‘What if God was one of us / just a stranger on the bus …’ De bezoeker stelt zich voor als Bert, hij spreekt Vlaams. Zijn verschijning is die van een klassieke zwerver: woeste haardos, grote baard. Hij draagt een bruine ribbroek en stevige schoenen. Bert (48) komt uit Gent en wil in Nederland wonen. Lastig, want hij heeft hier geen burgerservicenummer.

Die nacht heeft hij geslapen in de daklozenopvang, aan het e..