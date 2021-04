Zesentwintig letters en een plukje leestekens – daar moeten we het in onze taal mee doen. We zijn er ook zo aan gewend dat we niet meer opmerken wat we missen. Totdat je in een andere taal op een leesteken stuit, waardoor je denkt: dit zou Nederlanders prettiger mensen kunnen maken. Mag ik u voorstellen aan de sjalsjelet.

Met onze taal kunnen we ferme teksten maken. Zeker in geschreven teksten klinken overtuigingen rotsvast. Verslagen van bijeenkomsten presenteren alles zo klaar als een klontje. Notulen zijn bewerkt met het strijkijzer van de uitkomst – alle plooien en rimpelingen die voorafgingen aan het besluit zijn gladgestreken. Zwart-op-wit. Achteraf zie je pas hoe gemakkelijk het was.

besluiteloosheid

Natuurlijk is het bel..