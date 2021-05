Is het ene goed, het andere fout? Welnee. Wat ongeduld heet, is eigenlijk verlangen

In het voorjaar word ik altijd wat ongeduldig: het duurt zo lang, voordat alles groen is, ‘in het blad’, voordat de lente als voltooid kan worden beschouwd. Voordat de eiken aan het fietspad in frisgroen lover staan te ‘shinen‘, de tamme kastanje daadwerkelijk kleur bekent en de immer doorbuigende populieren na een aanloop van weken de drempel van ontluikend geelbruin naar donkergroen maken.

Dat ongeduld valt goed te verklaren: waar anderen in februari al de eerste lentedagen onder de dampkring van dit poldermaanse zeeklimaat ontwaren, daar beslaat de tijdsspanne tot de voorjaarsvoltooiing nog zo’n drie maanden. Dat is lang voor wie in februari al lekker is gemaakt.

Maar goed, tijdens dit trage voorjaar met zon bij een koude noordenwind, v..