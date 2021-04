Ezeltje-prik

Het gebeurde bij een bezoek aan Paleis Soestdijk. De gids betrad de werkkamer van prins Bernhard. Zij wees op de verzamelde olifanten en daarna op de muur. Op het behang, door tabaksrook verkleurd, was een lichtere cirkel te zien. ‘Dat is’, verklaarde de gids eerbiedig, ‘de afdruk van het racestuur van de prins!’ Ik wist even niet hoe ik moest kijken. Stonden we hier nu serieus, als volwassen mensen bij ons volle verstand, naar de afdruk van een autostuur op een muur te kijken? Het was een beetje al te banaal.

Gelukkig betraden we hierna de mooie kamer die Anna Paulowna, de zus van de Russische tsaar, liet inrichten voor haar man koning Willem II, de Held van Waterloo.

Nadenken over het koningshuis is een soort ezel..