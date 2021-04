Mensen die zeggen dat steeds hetzelfde rondje lopen saai is, kijken niet goed

Nog even geduld en dan worden de coronamaatregelen versoepeld. Dan wordt de wereld weer wat groter. Maar ook op de vierkante meter is de wereld steeds anders. Elke dag hetzelfde rondje lopen bestaat namelijk niet. Zelfs dezelfde route ziet er steeds weer anders uit. Er lopen andere mensen en de natuur zit - zeker in deze tijd van het jaar - niet stil.

Ik loop heel vaak dezelfde rondjes. En toch heeft de struik - waar ik al eerder knoppen aan zag - zijn bladeren uitgerold op een moment dat ik er geen erg in had. Opeens is hij groen.

Verwonderd loop ik mijn routes keer op keer. In de stam van een boom ontkiemt een zaadje van een andere soort. In een beukenhaag heeft één struik besloten het voortouw te nemen. De rest staat er nog doods bij. V..