Hond en fietser. Ofwel: de kuitenbijter

Meestal zie ik ze al van verre. Maar nu was het donker en ik was er niet op verdacht. De weg waar ik fietste was nauwelijks verlicht. Onderweg had ik een onvoorziene vertraging opgelopen. Het avondklokje van gehoorzaamheid had zelfs al geklonken. Ik fietste dus in een toestand van overtreding.

Opeens klonk direct naast mij - ter hoogte van mijn kuiten - het zware geblaf van een groot monster. Vanwege het frisse weer waren die kuiten weliswaar ingepakt, maar tegen deze tanden zou mijn broek waarschijnlijk niet voldoende bescherming bieden. Hapklare brokken dus voor een bijtgraag gevaarte. Of het echt tanden had kon ik niet zien. Maar dieren zonder tanden of met een kunstgebit zijn schaars.

Was dit mijn straf vanwege het overtreden van de av..