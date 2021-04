Met het afwijzen van je partner wijs je ook je eigen kind af

Ze hadden het slim bedacht, die twee. Al dagenlang zorgden ze toegewijd voor vijf meerkoeteieren die ze in een weiland hadden gevonden. Het warmhouden in de buidel van hun hoodies ging niet helemaal goed. Dan maar met een paar minder onder de broedlamp. Maar het vroeg meer geduld dan ze konden opbrengen. In het slechtste geval zit je namelijk na drie weken wachten alsnog met een lege schaal en daar hadden ze weinig trek in.

Dus werd de natuur een handje ‘geholpen’. Een pasgeboren eendenkuiken dat moederloos rondzwierf bij de sloot werd uitverkoren voor een tijdelijk onderkomen in ons gezinshuis. Om de schijn op te houden werd een van de meerkoeteieren gebroken, de inhoud uit het dakraam gekieperd en het kuikentje bij de overgebleven eiere..