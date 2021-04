Nu ik hoop op verlossing ga ik eerder naar bed

‘Een (oude) dominee.’ Zo noemde de meneer zichzelf die me mailde naar aanleiding van mijn column vorige week. Ik schreef dat ik last van nachtmerries heb, maar door een wonderlijke samenloop van omstandigheden ben gaan geloven dat God door dromen spreekt. En dat dit me hoop geeft voor de nacht. De (oude) dominee heeft ook last van nare dromen: ‘Maar als nu mijn dromen van God zouden vertellen, ik zou mijn geloof kwijt zijn.’



Oei. Dacht ik. Dat moet ik uitleggen. Want zo kun je mijn vorige column inderdaad lezen. Dat ik denk dat het God is die me nachtmerries geeft. En dat ik nu moet uitvogelen wat Hij me daarmee wil zeggen. Dat is niet wat ik ermee bedoelde. Ik bedoelde dat iets naars kan worden omgekeerd tot i..