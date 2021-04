De plus van Powned

Vorige week was ik aanwezig bij een programma van de EO waar ook een vertegenwoordiger van Powned was uitgenodigd. Het ging onder meer over die kerkgangers op Urk en in Krimpen die een journalist hadden geschopt of geslagen. De vertegenwoordiger van Powned vond dat geweld van kerkgangers uitermate ongepast. ‘Je mag boos zijn op journalisten, je kunt ze eventueel uitschelden, ook niet netjes, maar je blijft wel van ze af. Dat is de grens.’ Vanzelfsprekend werd Powned die avond gewezen op zijn journalistieke stijl. Als je mensen grof en beledigend aanspreekt, moet je niet zeuren als er één een tik uitdeelt, ook al blijft dat ongepast.

Op weg naar huis had ik volop de tijd om die journalistieke huisstijl van Powned ..