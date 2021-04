Elk jaar is het weer peentjes zweten, want vragen om geld is niet makkelijk

Alles wat van waarde is, moet je gegeven worden. Er zijn geen contractuele afspraken te maken voor de liefde, voor geluk, voor het hebben van hoop en geloof, voor aandacht en echt begrip. Je kunt er wat voor doen, zeker. Maar je kunt het niet regelen. Alles wat echt van waarde is, kun je niet verdienen.

Elk jaar rond deze tijd dringt dit besef weer diep tot me door. Het is de periode waarin ik jaarlijks wie dan ook maar wil uitnodig om via een crowdfunding mijn werk mogelijk te maken, de kunst, de acties, het schrijven. Het biedt me nu al jaren de ruimte om allerlei initiatieven te lanceren zonder dat het duidelijk is of er ook ergens geld in zit. Het is geen jaarloon wat ik hoef te crowdfunden gelukkig, maar het is een essentiële bijdrag..