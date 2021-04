De sloopkogel komt

In de Rotterdamse Tweebosbuurt zijn ze ‘uitgescheeë met slope’, denken de mannetjes bij Café Bolle Jan. Dat is niet zo. De sloopkogel nadert voor 535 sociale huurwoningen. Ook het prachtige huis van Grarda Pelger (81) gaat plat. Ze woont nu in haar eentje in een spookstraat, alle huizen in haar straat zijn al leeg en dichtgespijkerd.

De hartelijke mevrouw Pelger werd het gezicht van het verzet tegen de sloop. Zelfs vanuit Amsterdam kwamen fans die haar op tv hadden gezien, bloemen brengen. 'Stonden hier ineens mensen uit '020' voor de deur.'

Drie jaar lang hield zij stand tegen wooncorporatie Vestia en het stadsbestuur. Ze kijkt uit op de heimachines. ‘Ik ben in deze straat geboren en woon sind..