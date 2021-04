De refozuil is geen vernietigende machtsstructuur, maar een goed georganiseerde, volwassen gemeenschap

Als een column bedoeld is om te prikken en ongemakkelijk na te zeuren, dan was de column van Govert Buijs in deze krant (2 april) een voortreffelijke column. De conclusie van zijn betoog verraste en verwarde me.

Buijs schreef over ‘de refozuil’, en de aanleiding staat nog vers in ons geheugen. De relatie tussen reformatorisch en seculier Nederland stond ineens op scherp. Refo’s, lang gezien als onschuldige folklore, bleken nu een potentieel gevaarlijke, want meppende en discriminerende bevolkingsgroep te zijn. De EO heeft inmiddels een lange podcast en een gestreamlinede conferentie aan deze reële of vermeende kloof tussen zwaargelovig en ongelovig Nederland gewijd.

refozuil als ..