Ha, er is weer iets waarover we ons zonder omhaal boos kunnen maken! De komst van een Super League in het voetbal. Twaalf grote clubs willen in een eigen Europese supercompetitie gaan spelen. Het zijn niet per se de rijkste. Paris Saint-Germain en Bayern München zijn er (nog) niet bij. Het zijn de arrogantste. Het is de zelfgenoegzaamheid van veel geld. Voor Barcelona-Manchester United of Liverpool-Real Madrid kun je tv-rechten in Azië en Amerika verkopen. Maar er is dan vanuit de nationale competities geen toegang meer tot de Champions League. Die wordt onthoofd.

Meteen ook maar weer relativeren: de Champions League is ook allang voorspelbaar en de tegenstoot van de internationale voetbalbonden, om de Super League-clubs uit de ..