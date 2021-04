Waardeer verbeelding en traditie

Adrian Verbrees protest in zijn column van 19 april tegen het lied ‘Halleluja’ eindigt met een citaat uit Hosea 4 over gemis aan kennis bij Gods volk. Hij maakt daarmee zijn eigen punt – het lied voldoet niet aan bijbelteksten en legt een gebrek aan bijbelkennis bloot – ongeloofwaardig. Immers: Hosea 4 gaat niet over een gebrek aan kennis van namen en feiten (waar ik overigens ook mee ben opgevoed), maar over het gemis aan godsvrucht die het houden van Gods geboden betekent.

Uiteraard herken ik het gebrek aan bijbelkennis in de kerk en op school, mijn beide werkterreinen. Daarmee is echter nog niets gezegd over de waarde van een levenslied over een gebroken Halleluja, gebroken op de hardheid van het leven dat vaak ..