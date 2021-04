Zouden ze in Den Haag niet onwijs gebaat zijn bij een minister van Liefde?

Het is nogal belabberd gesteld met de onderlinge relatie-skills van onze politici. Waar het mij vrij normaal lijkt dat je ook aan de belangen van andere partijen denkt, is het in de politiek gangbaar om vooral altijd je eigen belangen voorop te zetten, ten koste van die van anderen. Zo werkt het politieke systeem nou eenmaal. ‘Echt niets voor jou, Cocky’, zeggen mensen om mij heen dan ook stellig. Ik ben er veel te sensitief en te impulsief voor en ik zoek – of ik nou wil of niet – altijd naar verbinding met gesprekspartners, soms zelfs ten koste van mijn eigen mening. Met een zekere jaloezie heb ik dan ook naar Mark Rutte gekeken en de manier waarop hij haast machinaal de meest intense vragen schier onwankelbaar wist te beantwoorden.

