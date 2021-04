Levendige dromen documenteer ik. En laatst begreep ik opeens een paar dromen uit april 2017

Eén, twee, drie, vier nachtmerries per nacht. Dat was voor mij als kind normaal. Sommige weet ik nog doordat ik ze vaker had. Ik ben in de slaapkamer van m’n buurmeisje en de stiefmoeder van Assepoester komt me kietelen. Ik ga vlug via de trap naar beneden, maar ze kan vliegen en ik kom niet van haar af. Ik ben in onze huiskamer en Goliat komt me pakken. Ik ben blij want ik heb een vliegend tapijt, maar Goliat is lang en doordat ik niet door het plafond heen kom, pakt hij me toch. ‘Sleep is overrated’ was een T-shirt dat de Coffeecompany lang in de winkel had. Ik vond het prachtig.

In januari 2017 moest ik denken aan het bijbelboek Daniël, hoofdstuk twee. Ik was hartstikke zwanger, had alle tijd, en besloot het te lezen. Het ging over de ..