Ook Japan en de Europese Unie zijn verantwoordelijk voor Taiwans veiligheid

‘Hoogstens 10 kilometer ver’, wordt me verteld als ik door een sterke verrekijker de streep aan de overkant zie. Dichterbij het Chinese vasteland kan ik niet komen. Vastgesnoerd in een militair vrachttoestel dat uit veiligheidsoverwegingen vlak over het water van de Straat van Formosa vliegt, ben ik op het eiland Quemoy gekomen. Het is eind februari 1972. Ik weet dan dat president Nixon in Beijing gezellig Peking Duck zit te eten met de communistische premier Tsjoe En-lai. Men is daar ‘not amused’ over op Taiwan, dat zo’n 190 kilometer achter mij ligt.

De militairen laten mij hun stranden zien met mijnen en anti-tankbarricaden die tegen Mao’s China zijn gericht. Ik sta bij de black dragon, een 240 mm houwitser met een reusachtige..