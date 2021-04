Fascinerende bijvangst tijdens online kerkdiensten in een periode met grote beperkingen

Nu de coronapandemie haar eerste verjaardag heeft kunnen vieren, is het tijd er een van de opmerkelijke, positieve bijwerkingen uit te lichten: de online kerkdienst. Had die dienst een jaar geleden nog een hoog 'het is behelpen'-gehalte, inmiddels denk ik daar anders over. Er tekenen zich voordelen af. Die komen niet in de plaats van onderlinge ontmoeting of samen zingen, maar vormen er wél een aanvulling op. Een die mee kan in het ooit nabije post-coronatijdperk.

Hierbij de voordelen:

* Flexibilieit. Een groot verschil met de fysieke kerkdiensten is de grote mate van flexibiliteit, mede dankzij apps als van kerkdienstgemist.nl of kerkomroep.nl. Menig dienst beluister ik niet op zondagmorgen maar naderhand, en bovendien in een andere houdi..