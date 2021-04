Als je de gave hebt om een straatveger te zijn, veeg dan de straten zoals Michelangelo schilderde

Een paar weken geleden veranderde de Dwingeloose Brug-Es Kerk in een televisiestudio. Geen flitsende studio met belichting en visagie; geen Sven Kockelman of Eva Jinek aan de talkshowtafel, maar een panel van gemeenteleden op KerkTV, aan de tafels waar voor corona de koffie na de kerkdienst werd gedronken.

Ons panel bestond uit een intensivist-epidemioloog, een kinderarts, een oud-coronapatiënt, een gespecialiseerd verpleegkundige en ikzelf, als predikant. Dit waren gemeenteleden waarvan ik had ontdekt dat ze specifieke expertise over de coronapandemie hadden. Ik vermoedde dat dorpsgenoten misschien makkelijker hun coronavragen durfden te stellen aan experts die ze ook in de plaatselijke supermarkt tegenkomen. En dat sloeg aan. Kijkers me..